Учредитель журнала "Новый фокус" оштрафован на 450 тысяч рублей

Суд в Абакане оштрафовал на 450 тысяч рублей компанию "Эксперт-Медиа", которая является учредителем хакасского интернет-журнала "Новый Фокус". Об этом сообщила пресс-служба судов республики.

Организацию признали виновной в разжигании ненависти либо вражды. В сообщении пресс-службы утверждается, что с 2018 по 2021 год "Новый Фокус" разместил на своем сайте статьи, "направленные на побуждение к вражде, ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов".

Эксперты при ФСБ проанализировали несколько статей о злоупотреблениях со стороны сотрудников МВД и пришли к выводу, что они содержат информацию, которая "оскорбляет общественную нравственность" полицейских и формирует к ним "интолерантные установки", сообщали "Сетевые свободы". Также в текстах статей усмотрели "пропаганду профессиональной некомпетентности" сотрудников МВД и "неполноценности представителей правоохранительных органов". Например, в тексте "Неоконченный состав системы или почему расстрел семьи в городе Артемовск выдали за бытовое убийство" автор утверждает, что в 2016 году семью в поселке Артемовск на юге Красноярского края убили "бандиты", однако сотрудники полиции выдали инцидент за бытовое убийство.