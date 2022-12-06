Учредитель журнала "Новый фокус" оштрафован на 450 тысяч рублей

Суд в Абакане оштрафовал на 450 тысяч рублей компанию "Эксперт-Медиа", которая является учредителем хакасского интернет-журнала "Новый Фокус". Об этом сообщила пресс-служба судов республики.
Организацию признали виновной в разжигании ненависти либо вражды. В сообщении пресс-службы утверждается, что с 2018 по 2021 год "Новый Фокус" разместил на своем сайте статьи, "направленные на побуждение к вражде, ненависти по отношению к представителям правоохранительных органов".
Эксперты при ФСБ проанализировали несколько статей о злоупотреблениях со стороны сотрудников МВД и пришли к выводу, что они содержат информацию, которая "оскорбляет общественную нравственность" полицейских и формирует к ним "интолерантные установки", сообщали "Сетевые свободы". Также в текстах статей усмотрели "пропаганду профессиональной некомпетентности" сотрудников МВД и "неполноценности представителей правоохранительных органов". Например, в тексте "Неоконченный состав системы или почему расстрел семьи в городе Артемовск выдали за бытовое убийство" автор утверждает, что в 2016 году семью в поселке Артемовск на юге Красноярского края убили "бандиты", однако сотрудники полиции выдали инцидент за бытовое убийство.
- Владельцем "Эксперт-Медиа" является главный редактор "Нового Фокуса" Михаил Афанасьев. В середине апреля его арестовали и поместили в СИЗО по делу о распространении "ложной информации" о действиях армии России. По версии следствия, журналист среди прочего опубликовал "недостоверные сведения" о количестве пропавших без вести и раненых сотрудниках хакасского управления Росгвардии после начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.
- "Мемориал" признал Афанасьева политзаключенным, поскольку "его преследование нацелено на запугивание журналистов, представляющих альтернативную точку зрения на события в Украине". Журналисту грозит до 10 лет лишения свободы.
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