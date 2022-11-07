Против СМИ Михаила Афанасьева возбудили дело об экстремизме

В Абакане возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении учредителя интернет-журнала "Новый фокус", главный редактор которого Михаил Афанасьев с апреля находится в СИЗО по делу о распространении фейков об армии России. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

Дело возбуждено после экспертизы текстов статей "Нового фокуса", которой занималась ФСБ. Эксперты проанализировали несколько материалов о злоупотреблениях со стороны сотрудников МВД и пришли к выводу, что они содержат информацию, которая "оскорбляет общественную нравственность" полицейских и формирует к ним "интолерантные установки". Также в текстах статей усмотрели "пропаганду профессиональной некомпетентности" сотрудников МВД и "неполноценности представителей правоохранительных органов". Например, в тексте "Неоконченный состав системы" или почему расстрел семьи в городе Артемовск выдали за бытовое убийство" автор утверждает, что в 2016 году семью в поселке Артемовск на юге Красноярского края убили "бандиты", однако сотрудники полиции выдали инцидент за бытовое убийство.

Учредителем журнала "Новый фокус" является ООО "Эксперт-Медиа", которое возглавляет Михаил Афанасьев. Он же является учредителем компании и редактором "Нового фокуса".