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Учёного Сергея Абрамова суд отправил на психиатрическую экспертизу

Сергей Абрамов
Сергей Абрамов

Учёного, специалиста по суперкомпьютерам Сергея Абрамова, обвиняемого по статье о финансировании экстремистской организации, отправляют на стационарную психиатрическую экспертизу.

Решение принял Ленинский районный суд Ярославля, сообщило в четверг издание "Т-инвариант" со ссылкой на самого учёного. Из сообщения следует, что Абрамов проведёт в местной психиатрической больнице три недели, в течение которых врачи будут проверять его на вменяемость.

Как отмечает T-invariant, о том, что крупного академического руководителя решили отправить в психиатрическую лечебницу после 8 месяцев следствия, издание передало ещё во вторник. Редакция пишет также о "бесплодных попытках доказать факт "финансирования экстремистской организации".

Абрамов почти 19 лет возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук и был научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров по совместному проекту Москвы и Минска. Несколько из разработанных под его руководством систем входили в список 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. В 2015 году он стал лауреатом премии Лебедева РАН за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем.

Следствие утверждает, что Абрамов перевёл деньги одной из запрещенных в России организаций. В финансировании какой именно организации обвиняют учёного – неизвестно, однако его имя появлялось в одном из публиковавшихся в сети списке сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта организация была признана российскими судами экстремистской и запрещена в 2021 году.

По вменённой статье Абрамову грозит до 8 лет тюрьмы. 10 апреля у учёного прошел обыск, после чего он провел более суток в СИЗО и затем был помещён под домашний Сейчас Сергей Абрамов на свободе. Вину 66-летний учёный не признаёт. Он считает, что его уголовное дело – это удар по суперкомпьютерной отрасли России, а также свидетельство "огромной системной ошибки" в управлении страной.

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