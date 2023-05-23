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Состояние иконы "Троица" не позволяет передать её из Третьяковки в РПЦ

"Троица" Андрея Рублёва в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, июль 2022 года

Икона "Троица" Андрея Рублёва не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня из-за сложного и нестабильного состояния. К такому выводу пришли участники заседания в Третьяковской галерее в Москве. Они обсуждали возможность передачи иконы Русской православной церкви.

С распоряжением передать "Троицу" из Третьяковской галереи в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры 15 мая выступил президент России Владимир Путин.

В июле 2022 года Третьяковская галерея передавала икону РПЦ на несколько дней, на празднование 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского.

Тогда против резко выступало музейное сообщество, сотрудники галереи, исследователи и реставраторы опасались, что перемещение и изменение условий хранения иконы повредят её. Утверждалось, что по возвращении работы на ней было обнаружено 61 повреждение.

Сегодняшнее состояние иконы специалисты оценивают как сложное и нестабильное, пишет издание "Фонтанка", ознакомившееся с протоколом заседания реставрационного совета Третьяковской галереи с участием представителей РПЦ.

Представитель Московского патриархата по церковному искусству протоиерей Леонид Калинин в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что РПЦ с пониманием относится к выводам специалистов.

Священник допустил, что, если патриарх Кирилл сочтет нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлен один из чудотворных списков рублёвской "Троицы". Сама икона, по словам протоиерея, будет передана в Троицкий собор лавры, когда для неё будет подготовлен специальный киот.

  • Андрей Рублёв создал "Троицу" в XV веке. Икона считается самым знаменитым его произведением. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Третьяковской галереи.

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