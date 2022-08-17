Удар по штабу российских войск в Лисичанске: что известно?

Глава Луганской области Украины заявил о 100 погибших российских военных в результате удара по штабу российских войск в оккупированном Лисичанске.

Первые сообщения о ударе по бывшему зданию СБУ, в котором якобы располагался российский штаб, появились еще во вторник вечером. Утром 17 августа глава Луганской области Украины Сергей Гайдай написал об ударе подробнее в телеграме:

"По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Пока "вышли из чата" около 100 совсем не рядовых "абонентов". Информация уточняется".

Гайдай опубликовал видео последствий удара, на котором видны руины и торчащий из них флагшток с российским флагом.

Радио Свобода смогло геолоцировать место съемки этого видео как Соборную улицу в центре Лисичанска. Как следует из данных сервиса Wikimapia и из других открытых источников, именно здесь, с формальным адресом по соседней улице 286-й дивизии, дом 16 располагалось управление СБУ по Лисичанску.

На сайте photobuildings.com можно найти несколько фотографий того, как здание управления СБУ по Лисичанску выглядело до удара. Если сравнить их с видеозаписью, опубликованной Сергеем Гайдаем, видно, что россияне подняли на флагшток российский флаг, который в итоге остался единственной уцелевшей при ударе деталью.

Возможно, впрочем, что штаб российских военных в здании бывшего управления СБУ по Лисичанску был не единственным в городе. Утром в среду представитель правительства Дагестана в Хабаровском крае Бейдулах Исаев опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" пост, в котором похвастался выпавшей ему честью наградить почетным знаком "За укрепление межнационального мира и согласия" российского военного Леонида Рыжова.

Под одной из фотографий в посте стоит геотег "ул. Свердлова, Лисичанск, Украина". На снимке – напоминающее тент помещение, декорированное камуфляжной сеткой, со столом и компьютером.

Авторы блога @Militarylandnet в твиттере обратили внимание на то, что геотег ведет на конкретный адрес, а не на географическую середину улицы Свердлова (ныне носящей имя Сюсюры) – как было бы, если бы Исаев поставил геотег вручную. Это означает, что вероятнее всего дагестанский чиновник попросту забыл отключить функцию автоматического сохранения координат в метаданных сделанных телефоном фотографий. В таком случае место, где Исаев вручал почетный знак Рыжову, может находиться в частном доме по адресу улица Сюсюры, 134.

Так или иначе, это место находится в пяти километрах от разрушенного в результате взрыва или ракетного удара здания СБУ.

В МЧС самопровозглашенной "ЛНР", комментируя события в Лисичанске, заявили о пяти погибших в "административном здании". Еще четверых ищут под завалами. По словам местных чиновников, причина, в результате которой обрушился трехэтажный офис СБУ, устанавливается. Украинские военные или гражданские чиновники не уточняли, из какого оружия был нанесен удар по зданию. Украинская армия покинула Лисичанск 3 июля.



