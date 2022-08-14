ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Луганской области 

Вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по базе российских наёмников из частной военной компании Вагнера, которая располагалась в районе оккупированного РФ города Попасная Луганской области Украины.

О том, что база разрушена, сообщили несколько российских телеграм-каналов, освещающих войну в Украине, а также канал, в котором публикуются новости о "вагнеровцах" с объявлениями о наборе наёмников. По данным одного из российских военных корреспондентов, Юрия Котёнка, артиллерийский удар был нанесен из реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной на вооружение Украины США.

Украинские СМИ отмечают, что неделю назад другой российский военкор, Сергей Среда, опубликовал фотографии с базы "вагнеровцев" в Попасной. Предположительно украинские военные узнали о месте её расположения благодаря именно этим фото. Локация на них идентична тому месту, по которому был нанесён удар.

Издание The Insider обратило внимание на то, что после публикации новости об уничтожении базы ЧВК Вагнера Сергей Среда удалил из своего телеграм-канала пост с фотографиями наёмников.

По данным некоторых СМИ, на базе в момент удара мог находиться близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают спонсором и одним из создателей ЧВК Вагнера. Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне пресс-служба компании "Конкорд", которая принадлежит Пригожину, сообщала о командировке бизнесмена в Луганскую область. Сам он публиковал фотографии из штаба "вагнеровцев". До этого сообщалось, что предприниматель лично занимается вербовкой наёмников, объезжая для этого, в частности, российские колонии.

О наличии погибших или пострадавших в результате удара ВСУ по базе ЧВК Вагнера пока информации нет.

Вместе с тем ряд экспертов не исключают, что история с уничтожением базы может быть постановкой. Об этом, в частности, пишет аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.