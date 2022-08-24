Уфимские активистки Рахматуллины покинули Россию из-за угроз

Уфимские активистки Ильмира и Амрита Рахматуллины покинули Россию, сообщает "Idel.Реалии". 18 августа Амрита Рахматуллина была избита неизвестными, которые связали свои действия с антивоенной позицией самой Амриты и ее сестры Ильмиры, неоднократно выходившей на одиночные пикеты против войны России в Украине. Кроме того, сестрам неоднократны поступали угрозы по телефону и в социальных сетях. Свое местоположение сейчас Рахматуллины не раскрывают.

Как рассказала Ильмира Рахматуллина, решение срочно уехать они с сестрой приняли после того, как 18 августа на 21-летнюю Амриту напали. Нападение произошло в уфимском парке Лесоводов в седьмом часу утра, в то время когда девушка совершала утреннюю пробежку. По словам самой Амриты, избивавшие ее люди кричали: "Твоя сестра на очереди" и "Поддерживаете Украину? Вы продаёте свою родину!". Звать на помощь или жаловаться в полицию нападавшие запретили, пригрозив, что "будет еще хуже".

Ильмира Рахматуллина рассказала " Idel.Реалии", что во время последнего задержания ей прямо угрожали сотрудники полиции. После избиения сестры она решила, что не может больше рисковать здоровьем и безопасностью ни Амриты, на своими собственными. Она также заявила, что намерена продолжать свою антивоенную деятельность из-за рубежа.

Ильмира Рахматуллина с начала агрессии России в Украине проводит одиночные антивоенные пикеты. В течение весны и лета ее четыре раза задерживала полиция. В последний раз, 12 августа, на активистку составили протокол по статье о "дискредитации Вооруженных сил России".

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