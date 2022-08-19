В Уфе избили девушку за антивоенную позицию ее сестры

В Уфе двое мужчин избили Амриту Рахматуллину — младшую сестру активистки Ильмиры Рахматуллиной, не раз выходившей на антивоенные пикеты. Неизвестные напали на 21-летнюю девушку в парке во время утренней пробежки и избили руками, ногами и железным прутом. Рахматулина зафиксировала побои в травмпункте и намерена подать заявление в полицию.

Как рассказала Амрита Рахматуллина изданию "Верстка", нападавшие сначала уточнили ее имя, после чего начали избивать с словами: "Твоя сестра на очереди" и "Поддерживаете Украину? Вы продаёте свою родину!" Звать на помощь или жаловаться в полицию нападавшие запретили, пригрозив, что "будет еще хуже".

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию "Idel.реалии" , что почерк нападавших, по его мнению, похож на действия сотрудников "Центра Э" ФСБ, либо их "агентов" из полукриминальных кругов. "Очевидно, Ильмиру Рахматуллину хотели припугнуть через ее сестру," - предположил источник. Он отметил, что адрес сестер знали сотрудники полиции, допрашивавшие Ильмиру Рахматуллину при ее последнем задержании на антивоенном пикете, а выбранные место и время нападения, скорее всего, свидетельствуют об установленной за сестрами слежке.

Ильмира Рахматуллина с начала агрессии России в Украине проводит одиночные антивоенные пикеты. В течение весны и лета ее четыре раза задерживала полиция. В последний раз, 12 августа, на активистку составили протокол по статье о "дискредитации Вооруженных сил России".

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