Жителя Владивостока оштрафовали за плакат с цитатой Юрия Шевчука

Первореченский суд Владивостока оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера Георгия Какабадзе за пикет с плакатом, на котором была написана цитата музыканта Юрия Шевчука "Родина – не ж*па президента, которую все время надо целовать". Какабадзе признали виновным в "явном неуважении" к органам государственной власти.

Проводившая экспертизу плаката доцентка ВГУЭС Надежда Олешкевич нашла в этой фразе "публичную отрицательную оценку" президента Владимира Путина, поскольку "ему приписываются осуждаемые общественной моралью признаки "культа личности", а именно требование угоднического отношения".

Адвокат пенсионера Сергей Валиуллин завил, что защита обжалует решение суда.