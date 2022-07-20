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Жителя Владивостока оштрафовали за плакат с цитатой Юрия Шевчука

Георгий Какабадзе с плакатом

Первореченский суд Владивостока оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера Георгия Какабадзе за пикет с плакатом, на котором была написана цитата музыканта Юрия Шевчука "Родина – не ж*па президента, которую все время надо целовать". Какабадзе признали виновным в "явном неуважении" к органам государственной власти.

Проводившая экспертизу плаката доцентка ВГУЭС Надежда Олешкевич нашла в этой фразе "публичную отрицательную оценку" президента Владимира Путина, поскольку "ему приписываются осуждаемые общественной моралью признаки "культа личности", а именно требование угоднического отношения".

Адвокат пенсионера Сергей Валиуллин завил, что защита обжалует решение суда.

  • В мае на концерте в Уфе лидера группы ДДТ Юрий Шевчук произнёс фразу "Родина – это не жопа президента, которую надо мусолить и целовать". После этого на него составили протокол о дискредитации российской армии.
  • 18 июля суд в Санкт-Петербурге направил дело о дискредитации в отношении Шевчука в Советский районный суд Уфы.

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