Уголовных дел против российских журналистов за год стало вдвое больше

Против российских журналистов в 2025 году возбудили 81 уголовное дело - почти вдвое больше, чем годом ранее, пишет Сибирь.Реалии со ссылкой на данные "Центра защиты прав СМИ".

В 2025 году, по сведениям центра, чаще всего российских журналистов преследовали по статьям об уклонении от обязанностей "иноагента" (28 человек), о "фейках" о российской армии (12 человек), об оправдании терроризма (8 человек), об участии в деятельности нежелательной организации (7 человек) и вымогательстве (6 человек).

В 2024 году против журналистов в России возбудили 45 уголовных дел.

В 2025 году из 81 уголовного дела 18 возбуждены по статьям, связанным с "экстремизмом" и "терроризмом". Помимо российских журналистов, уголовному преследованию подверглись два сотрудника СМИ из Великобритании, а также по одному журналисту из Украины, Испании и Литвы.

В ряде случаев журналистов преследовали сразу по двум статьям: о неисполнении обязанностей "иноагента" и "фейках" о российской армии. По данным "Центра защиты прав СМИ", существенно усилилось давление по "иноагентской статье": в 2025 году "иноагентами" признали 219 человек против 164 в 2024 году, во многих случаях статус получили журналисты.

В 2025 году 57 административных судебных решения связаны со СМИ, признанными "нежелательными организациями". Всего по такой статье суды вынесли 195 постановлений.

