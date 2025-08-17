Уиткофф: Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов

Москва сделала "некоторые уступки" в отношении пяти украинских регионов, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. По словам Уиткоффа, Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, в понедельник, 18 августа.

"Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро", — сказал Уиткофф.

Спецпосланник не назвал регионы и не раскрыл другие подробности.

Кроме того, по словам Уиткоффа, Вашингтон и Москва также достигли договоренностей в сфере безопасности.

"Мы договорились о серьезных гарантиях безопасности, которые я бы охарактеризовал как меняющие правила игры. Мы не думали, что окажемся настолько близки к соглашению о защите по пятой статье [Устава НАТО] со стороны Соединённых Штатов, законодательном закреплении в России обязательства не посягать на другие территории после кодификации мирного соглашения, а также законодательном закреплении в России обязательства не нападать на другие европейские страны и не нарушать их суверенитет", — сказал Уиткофф.

Reuters и Financial Times ранее сообщали, что в ходе переговоров на Аляске Россия предложила заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уйти из занятых районов Сумской и Харьковской областей в обмен на отступление ВСУ из контролируемых Киевом регионов Донбасса.

Источники Financial Times, знакомые с позицией Зеленского, утверждают, что он не согласится передать часть Донбасса России, но готов обсудить территориальный вопрос 18 августа. По словам собеседников издания, украинский лидер также открыт к обсуждению на трехсторонней встрече с президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не заставляют Украину отказаться от своих территорий, занятых сейчас российской армией.

"Никто не оказывает давления на Украину, чтобы она отказалась от этого, поэтому я не думаю, что мирное соглашение будет выглядеть именно так. Но Путин определенно выдвигает требования, он определенно просит о том, что украинцы и другие не готовы поддержать. И мы не собираемся заставлять их это делать", — сказал глава Госдепартамента в интервью NBC News.

Он также сказал, что введение новых санкций против РФ уменьшит шансы на заключение мира между Москвой и Киевом. "Я не думаю, что новые санкции против России заставят ее согласиться на прекращение огня. Они и так находятся под очень жёсткими санкциями", — добавил Рубио.

Накануне после американо-российского саммита на Аляске Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, в котором участвовали Марко Рубио и Стив Уиткофф. Позднее к беседе подключились европейские лидеры, а также представители НАТО и Еврокомиссии.

По данным источников Bloomberg , Трамп подчеркнул, что решение о территориях остаётся за Украиной. В то же время, по их данным, позиция Путина не изменилась — он требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса.

Саммит России и США на Аляске прошел в ночь с 15 на 16 августа. По оценке украинских чиновников, встреча стала для Киева "ужасной" и может привести к попыткам навязать Украине договор, равносильный капитуляции, писало издание Financial Times.