Украина и РФ провели непрямые консультации по обменам пленными

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что при посредничестве Турции и Объединённых Арабских Эмиратов прошли консультации с Россией, в результате которых "стороны согласились активировать стамбульские договоренности".

Как уточнил Умеров, переговоры касались восстановления процесса обменов пленными. "Речь идёт об освобождении 1200 украинцев", - подчеркнул глава СНБО.

По словам Умерова, в ближайшее время пройдут технические консультации, на которых будут определены процедурные и организационные моменты. Из слов Умерова следует, что в Украине надеются на обмен до рождественских и новогодних праздников.

11 ноября Умеров писал, что прибыл в Турцию, чтобы "разблокировать вопрос обменов". Российская сторона факт консультаций и их содержание не комментировала. При этом в Москве заявляют, что готовы возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле.

В этом городе в конце весны и летом нынешнего года прошли несколько раундов переговоров между делегациями России и Украины. Умеров возглавлял делегацию Украины. Договорённости были достигнуты только по гуманитарным вопросам - в частности о передаче тел погибших военнослужащих и об обменах пленными. С того времени прошли несколько обменов, последний из них состоялся более месяца назад, 2 октября.