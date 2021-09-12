Противоречивые выводы комиссии. Украина и задержание членов "ЧВК Вагнера"

Спустя год после провалившейся украинской спецоперации по задержанию российских наемников, воевавших на востоке Украины, без ответа остаются многие вопросы.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский отрицал проведение летом прошлого года СБУ специальной операции, призванной доставить в Украину из России наемников "ЧВК Вагнера", причастных к военным преступлениям на территории Донбасса. 33 члена частной российской военной компании были тогда задержаны в Минске, и 32 из них вскоре вернулись в Российскую Федерацию. Несколько месяцев назад Зеленский признал, что спецоперация против "вагнеровцев" (в ее провале в Украине оппозиция подозревает главу государства и его окружение. – Прим. РС) была, однако при этом назвал абсурдными обвинения в адрес властей и заявил, что идея операции принадлежала не Украине.

А накануне первые итоги по делу "вагнеровцев" подвела временная следственная комиссия Верховной рады Украины. Ее депутаты пришли к выводу, что это была не спецоперация, а специальное мероприятие исключительно украинских спецслужб, и причины провала – сложная политическая ситуация в Беларуси перед президентскими выборами, хорошая осведомленность о планах Киева российских спецслужб и оказавшийся в составе завербованных членов "группы Вагнера" агент белорусского КГБ. Результаты работы парламентской комиссии вызвали недоверие и скептицизм, особенно на фоне обнародованного материала – расследования телеканала CNN.

8 сентября 2021 года американский телеканал CNN показал сюжет-расследование о задержании летом минувшего года в Беларуси 33 бойцов "ЧВК Вагнера". По версии канала, Центральное разведывательное управление США оказывало помощь Украине в подготовке операции, американские разведчики помогали украинским коллегам деньгами, техподдержкой и консультациями. Впрочем, высокопоставленный американский чиновник назвал CNN эти утверждения "ложными". Он заявил, что Соединенные Штаты были в курсе операции, но не принимали в ней участия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сюжет CNN, заявил: "Еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб – когда эти события развивались. В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны".

Не оставили без внимания расследование CNN и в Офисе президента Украины (ОПУ). Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что сюжет телеканала по делу "вагнеровцев" является "переводом на английский язык старой российской дезинформации".

Выводы комиссии Верховной рады

19 мая 2021 года Верховная рада создала временную следственную комиссию для расследования обнародованных в СМИ фактов по делу несостоявшегося задержания Украиной членов группы "Вагнера". В состав комиссии вошли девять депутатов от президентской фракции "Слуга народа", один от пророссийской политсилы – "Оппозиционной платформы – За жизнь", и по одному парламентарию от подконтрольных власти депутатских групп "За будущее" и "Доверие". Примечательно, что президентское монобольшинство отказалось включить в комиссию инициаторов ее создания из фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

10 сентября по итогам закрытого заседании ВСК ее председатель Марьяна Безуглая ("Слуга народа") ознакомила журналистов на брифинге с выводами комиссии. Противоречивые заявления Безуглой лишь усилили подозрения оппозиции и общества относительно роли в этой истории действующего главы государства и его окружения. Безуглая опровергла заявление пятого президента Украины Петра Порошенко о том, что он лично санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам" еще в 2018 году. При этом депутат сообщила, что именно три года назад украинские военные разведчики создали фальшивый сайт и с его помощью проводили "собеседование" для получения информации о членах ЧВК "Вагнера", воевавших на востоке Украины. Само спецмероприятие (Безуглая настаивает, что это было именно специальное мероприятие украинских спецслужб, а не спецоперация) началось не в 2018-м, а в июле 2020-го, когда Служба безопасности Украины решила использовать наработки военной разведки, чтобы выманить участвовавших в боевых действиях в Донбассе "вагнеровцев" из России в Беларусь, а оттуда отправить в Турцию. По словам председателя ВСК, спецмероприятие предусматривало перевозку воевавших не только на востоке Украины, но и в Сирии "вагнеровцев" и их задержание в Стамбуле с последующей выдачей Украине в рамках международной правовой помощи, а принудительная посадка турецкого лайнера с наемниками на борту была лишь запасным вариантом. Также комиссия отрицает, что мероприятие по задержанию "вагнеровцев" Украина организовывала совместно с США и Турцией. Провал спецмероприятия Безуглая объяснила тем, что украинская сторона не учла сложную политическую ситуацию в Беларуси перед президентскими выборами, осведомленностью о плане Киева еще на этапе вербовки "вагнеровцев" для работы в Венесуэле российских спецслужб, а также тем, что в группе оказался агент белорусского КГБ. Спецмероприятие временная следственная комиссия парламента квалифицировала как "авантюрное и неподготовленное должным образом" и намерена продолжить свое расследование.

Предыстория

29 июля 2020 года в санатории под Минском белорусский спецназ задержал 33 бойцов ЧВК "Вагнера" (ее связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным – Прим.РС). Александр Лукашенко тогда заявлял, что имевшие опыт участия в боевых действиях в "горячих точках" планеты россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами.

8 августа украинские СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Минобороны Украины готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Используя виртуальную телефонию, наемников наняли якобы охранять нефтяные вышки в Венесуэле.

Предполагалось, что на финальном этапе операции они вылетят из Минска в Стамбул, но по пути в Турцию самолет посадят в одном из аэропортов Украины якобы из-за плохого самочувствия пассажира. После этого "вагнеровцев", среди которых были и те, кто сбивал

в 2014-м украинские военные самолёты под Луганском и Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области, задержал бы украинский спецназ. Однако масштабная спецоперация, участниками которой, как утверждалось, были не только украинские, но американские и турецкие спецслужбы, была сорвана из-за утечки информации.

Спустя две недели после задержания под Минском группы "Вагнера" Украина обратилась к Беларуси с запросом о выдаче 28-ти (в том числе 9 граждан Украины) из 33-х наемников. Киев обвинил их в участии в террористической организации на территории Донецкой и Луганской областей. 14 августа белорусские власти отправили 32 человека в РФ, еще одного задержанного – белоруса – оставили на родине.

18 августа 2020 года главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, написал в фейсбуке, что поездка наемников российской ЧВК в Беларусь была частью спецоперации СБУ и украинской военной разведки и провалилась из-за утечки информации из Киева. Накануне ожидаемого вылета самолета с "вагнеровцами" из Минска в Стамбул в Офисе президента Украины состоялось совещание. По данным Бутусова, присутствовавший на нем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал отложить спецоперацию, поскольку задержание российских наемников СБУ сорвало бы назначенное на 27 июля начало перемирия в Донбассе. Вылет "вагнеровцев" перенесли на 30 июля, а 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу.

24 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "1+1" отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву операции по захвату членов ЧВК "Вагнер", подчеркнув, что такая спецоперация была "идеей других стран", а не Украины.

Операция сорвалась из-за предательства?

За день до объявления первых результатов ВСК по делу "вагнеровцев" в Верховной раде случился неприятный инцидент. Замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко – кум главы Офиса президента Украины Андрея Ермака – напал на критика власти, внефракционного депутата Гео Лероса прямо во время его выступления на парламентской трибуне. Тищенко начал приближаться к Леросу, когда тот произносил: "Украинцы должны узнать, кто из двух – Зеленский или Ермак – "слили" [Москве] спецоперацию по задержанию преступников из ЧВК "Вагнер" и "Зеленский превращает страну в филиал мафии.." Подбежавший депутат вырвал микрофон и оттеснил оратора от трибуны, не позволив ему завершить выступление. Сам Гео Лерос называет атаку на него попыткой власти "закрыть рот" неугодным политикам, а выводы временной парламентской комиссии, обнародованные ее председателем Марьяной Безуглой, комментирует так: "Безуглая – пешка власти. Она транслирует тезисы, написанные ей в Офисе президента Украины. Этот человек не может мыслить объективно и независимо. Президентская фракция в Раде – самый большой рассадник коррупции в Европе. Потому что Зеленский и Ермак ежемесячно платят своим депутатам в конвертах от 25 до 50 тысяч долларов (реальных подтверждений этим словам нет – Прим.РС). В свою очередь, очевидно, что эти депутаты отрабатывают эти деньги. Когда эти депутаты утверждают, что никакого срыва спецоперации Зеленским и его окружением не было, то вы должны понимать, что они отрабатывают полученные деньги".

Как может дальше развиваться история по делу "вагнеровцев", размышляет главный редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов:

Украинские государственные органы не признали само событие – было ли совершено преступление или нет

– Дальше можно ожидать только одного: на уровне власти не будет никаких продвижений по этому делу. Власти будут пытаться скрывать и дальше все детали этой спецоперации. И проблема не в том, что она была провалена на последнем этапе, а проблема в том, что она провалилась в результате предательства. Российские СМИ старательно избегают упоминать, что в числе подозреваемых, кто мог "слить" информацию об украинской спецоперации российским спецслужбам, фигурируют и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, и русофил, начальник комитета по разведке при президенте Украины Руслан Демченко (участник совещания во главе с президентом Украины накануне задержания в Миске группы "вагнеровцев" – Прим.РС). Поэтому, думаю, пытаются скрыть причастность прежде всего этих людей. Вероятно, пытаются замолчать достоверную информацию и пытаются сделать все, чтобы не допустить расследования этой скандальной истории.

– Год назад, в сентябре 2020, вы давали показания в Государственном бюро расследований Украины по делу об утечке информации по этой спецоперации СБУ, но до сих пор ни ГБР, ни Генеральная прокуратура Украины не сделали официального заключения о том, мог ли кто-то из украинских должностных лиц сорвать спецоперацию.

– Никакого официального заключения, действительно, до сих пор нет. Поэтому и возникает так много вопросов. Нет никаких действий, которые должны в этой ситуации принимать государственные органы. В этом основная проблема этой истории. То есть, нет никаких процессуальных действий, нет никаких решений за минувший год. Украинские государственные органы не признали само событие – было ли совершено преступление или нет, была ли государственная измена, была ли утечка. Ничего нет. Поэтому вопросов, на которые власти не дают ответы, становится все больше и больше.

– Почему, по вашему мнению, расследовательская группа Bellingcat уже несколько раз раз перенесла публикацию своего расследования по этому делу? У Вас есть логическое объяснение?

– Мне трудно сказать, что там произошло. Понимаю, что есть определенная неадекватность этой ситуации, ее восприятия. Это дело требует просто объективного расследования. То, что президент Зеленский покрывает срыв операции и делает все, чтобы не допустить расследования, – очевидно. Знаю, что Христо Грозев (болгарский журналист Bellingcat – Прим.РС) ведет достаточно активную творческую работу. Получает новые факты, новые детали. И у него получается интересная, масштабная история. И он не обязан какие-то вещи делать под какой-то конкретный срок. Поэтому меня больше волнует позиция наших правоохранительных органов и в целом властей. А то, как эту историю освещают журналисты за рубежом, это их личный вопрос, – говорит Юрий Бутусов.

В декабре 2020 года в реасследовательской группе Bellingcat сообщили , что проводится расследование относительно вероятного срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнера" и что планируется снять об этом документальный фильм. Многие украинцы с нетерпением ждут результатов расследования. Подготовку такого материала не раз анонсировал болгарский журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. Сроки публикации материалов уже несколько раз переносились. "У нас было определенное представление, как быстро мы это сделаем, но потом появились громкие убийства, которые надо было расследовать в первую очередь. Все, что было с россиянами Алексеем Навальным, Дмитрием Быковым, взрывами боеприпасов на складах в Чехии – мы не ожидали, что на это придется обратить внимание и тратить наши ресурсы", – отвечал Христо Грозев на вопрос, почему пока не опубликованы материалы по делу "вагнеровцев". Недавно Грозев сообщил, что текстовой вариант расследования ожидается в течение ближайшего месяца.

Независимо от новых фактов и доказательств по делу "вагнеровцев", оно не будет иметь никаких последствий для нынешней украинской власти, пока пост главы государства занимает Владимир Зеленский. Однако после отставки Зеленского это дело будет очень оперативно расследовано, – убеждён адвокат, депутат Верховной рады Украины VIII созыва, командир роты в батальоне "Айдар" в 2014 году Игорь Лапин:

– Я один их трех авторов заявления (его также подписали депутат ВР VIII созыва Андрей Тетерук и основатель партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко – Прим.РС) о совершении возможной государственной измены в высших эшелонах власти по делу ЧВК "Вагнера". Мы добились открытия этого уголовного производства по статье УК Украины 111-й – "государственная измена" против Зеленского и его окружения (22 июля 2021 года Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований возбудить дело о возможной государственной измене президента Украины Владимира Зеленского и его окружения в связи со срывом операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера – Прим.РС). В кабинете главы государства на совещании относительно спецоперации по "вагнеровцам" были Зеленский и какие-то должностные лица. Разбирайтесь, проводите расследование: кто "сдал" спецоперацию России. Для того, чтобы отвлечь общество от этой истории, создаются разные громкие информационные поводы. После прекращения президентских полномочий и потери иммунитета, Зеленский будет вынужден давать показания. Не исключено, что и в качестве подозреваемого, обвиняемого и подсудимого по этому делу (о возможной госизмене – Прим.РС). Но в любом случае Зеленскому и его окружению не удастся избежать рассмотрения этого дела по истечении срока давности. И отвечать придется. Если не Зеленскому, то может, Ермаку, а может, Подоляку... Тому, кто был на совещании у президента Украины накануне задержания "вагнеровцев" в Минске. Как бы ни развивались дальнейшие события, дело "вагнеровцев" будет одним из "чёрных лебедей" для Зеленского и его команды, – убежден экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин.