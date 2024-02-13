Высший антикоррупционный суд в Киеве национализировал украинские активы российского миллиардера Ивана Саввиди. Против него заведены уголовные дела о финансировании сепаратистов и легализации доходов, сообщили Офис генпрокурора Украины и Государственное бюро расследований страны.

По информации бюро, бизнесмен, большую часть жизни проживший в Ростове-на-Дону, неоднократно оказывал благотворительную помощь сепаратистам в Донецке. Суд изъял в пользу государства две компании, производящие пищевую плёнку, и принадлежащие им нежилые помещения, транспорт и более миллиона долларов на счетах.

Родившийся в Грузии Саввиди долгое время владел производителем сигарет "Донской табак". В 2018 году он продал его корпорации Japan Tobacco за 1,6 миллиарда долларов. Его состояние Forbes оценивает в 1,7 миллиарда. Кроме российского у него есть греческое гражданство, сейчас он живёт в Греции.

Он владеет вторым по размером портом страны в Салониках. Дело в Украине он не комментировал. Конфискованный бизнес по документам принадлежал его жене, писала греческая газета "Прото Тема".