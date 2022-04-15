В России заблокирован сайт русской службы The Moscow Times

Роскомнадзор заблокировал сайт русской службы издания The Moscow Times по решению Генеральной прокуратуры.

Редакция не получала никаких уведомлений от регулятора, говорится в сообщении издания. The Moscow Times выяснило, что в копии выгрузки реестра запрещенной в России информации упоминается решение Генпрокуратуры, по которому началась блокировка издания, – в реестре указан материал "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой".