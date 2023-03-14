Украина обвиняет двух российских солдат миротворческого подразделения в сексуальном насилии над четырёхлетней девочкой и изнасиловании их матери под Киевом в марте 2022 года. Известно имя одного из обвиняемых, он был убит на войне.

По данным следствия, на которые ссылается агентство Reuters, российские военные в состоянии алкогольного опьянения 13 марта 2022 года ворвались во двор дома в Броварах, где проживала молодая семья. Утверждается, что отца семейства избили металлическим горшком и заставили встать на колени, когда насиловали его жену.

Их четырёхлетней дочери один из двоих подозреваемых сказал, что "сделает из неё женщину", после чего подверг сексуальному насилию, говорится в следственных документах.

После нападения российские военные ворвались в соседний дом, где, как утверждается, избили и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и её мать, говорится в следственных материалах. Все жертвы выжили, им оказывается психологическая помощь.

Всего в этих преступлениях шестеро подозреваемых. Все они – военные 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, базирующегося в Самарской области. Это подразделение сформировано для участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ, ШОС и СНГ.

В начале марта украинская полиция сообщила имена двух подозреваемых по этому делу, участвовавших, по версии следствия, в насилии над ребёнком и её матерью. Это 32-летний уроженец Самары Вадим Шахматов и 27-летний Евгений Чернокнижный. Журналисты Reuters связались с братом второго подозреваемого, он сказал, что российский военный погиб. Российское министерство обороны не прокомментировало агентству обвинения, Москва отрицает совершение в Украине военных преступлений.

26 апреля 2022 года администрация Кувандыкского городского округа в Оренбургской области России сообщила, что Чернокнижный погиб в Украине. В сообщении говорится, что военный "доблестно защищал Родину от неонацистов". "В наших сердцах он навсегда останется героем. Вечная ему память!" – говорится в сообщении.

В средней школе его родной деревни была установлена мемориальная доска с его именем.

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