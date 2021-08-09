Александр Лукашенко заявил, что готов признать аннексированный Крым частью России после того, как это сделает российский бизнес. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во Дворце независимости 9 августа, трансляцию вёл канал ОНТ. Лукашенко заявил, что отношения Минска и Украины находятся в низшей точке и у него "развязаны руки".

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"Когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", – заявил Лукашенко. По его словам, в этом случае он готов будет переступить через международные обязательства.

Крым был аннексирован в марте 2014 года. Россия называет эти события восстановлением исторической справедливости, а полуостров и расположенный на нём город Севастополь – двумя своими регионами. Почти все страны мира не признают этого. Против Москвы после аннексии введены санкции США и Евросоюза.

Через семь лет после аннексии, опасаясь санкций, в Крыму не работают крупные российские компании, банки, государственные корпорации. Операторы мобильной связи тарифицируют звонки с полуострова как международную связь. Там нет отделений государственного банка ВТБ и "Сбербанка". Местные спортивные команды не приняты в российские спортивные федерации. Крымская железная дорога официально не связана с государственной монополией РЖД.

Минск не признаёт Крым частью Россию. Национальный перевозчик "Белавиа" не выполняет рейсы на полуостров. Лукашенко ранее утверждал, что стране угрожали отключением от международной межбанковской системы SWIFT в случае, если он признает Крым российским. В последние месяцы он заявляет, что Киев вынуждает его разрешить авиарейсы на полуостров, однако пока этого не сделано.