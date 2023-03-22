Украина отрицает подготовку пилотов на истребителях "Мираж"

Французская газета Le Figaro в среду выступила с утверждением, что Париж мог бы передать Украине минимум 10 истребителей "Мираж", и что 30 украинских лётчиков уже более полутора месяцев проходят подготовку на военных аэродромах Франции. По мнению Le Figaro, осталось дождаться только официального разрешения.

Представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат в комментарии Украинской службе Радио Свобода назвал заявление Le Figaro преждевременным. По его словам, пока ни о поставках "Миражей", ни о подготовке лётчиков речи не идёт. Служащие украинских ВВС действительно обучаются у французских коллег, но это не пилоты, а авианаводчики, механики и другие представители авиационных специальностей. "Нам разные страны предлагают свои площадки для возможного обучения пилотов на тот тип [самолётов], который будет избран коллегиально во время консультаций с нашими западными партнёрами", - уточнил Игнат.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской The Guardian в среду сообщил, что страны Североатлантического союза разрабатывают планы долгосрочной военной поддержки Украины, готовясь к затяжной войне. Он, помимо прочего, не исключил поставку Украине истребителей. Самолёты, по его словам, могут быть предоставлены отдельными странами, входящими в НАТО.

Ранее Польша и Словакия объявили, что поставят Украине истребители МиГ-29 советского производства. Часть из них находится в рабочем состоянии, часть может быть использована на запчасти для аналогичных истребителей, находящихся на вооружении ВСУ. Самолёты производства западных стран пока не поставляла и не обещала Украине ни одна страна.