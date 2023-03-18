Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче МиГ-29

Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал соглашение с Украиной о передаче Киеву 13 истребителей советского производства МиГ-29 и двух комплексов противовоздушной обороны "Куб".

Надь отметил, что благодаря словацким технологиям Украина сможет защитить как можно больше человеческих жизней.

Минобороны Словакии также подчеркнуло, что безвозмездная передача Киеву военной техники отвечает внешнеполитическим интересам Братиславы и соответствует общим принципам международного права.

О том, что словацкое правительство одобрило передачу МиГ-29 Украине, стало известно в пятницу, 17 марта. По всей вероятности, речь идёт о десяти истребителях, до сентября прошлого года находившихся на вооружении у Словакии и трёх самолётах, уже снятых с вооружения. Их используют на запчасти.

По словам Надя, передаваемые Украине самолёты оцениваются в 400 миллиардов долларов. В качестве компенсации за истребители и часть ракетного комплекса Братислава получит 900 миллиардов евро от Европейского фонда мира и современные американские технологии на 700 миллионов долларов.

Об отправке четырёх МиГ-29 Украине также заявила Польша.

Украина просит о поставках боевых самолётов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолёты, в частности, F-16.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители "напоминают попытки утилизации старой ненужной техники". По его словам, самолёты "подлежат уничтожению", а их поставка не изменит ход боевых действий.

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