Украина получила системы ПВО "Пэтриот" от Германии

Владимир Зеленский, июль 2025 года
Владимир Зеленский, июль 2025 года

Украина получила зенитные ракетные системы "Пэтриот" для противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг <…>. Теперь достигнутые договоренности выполнены", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, переговоры о дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны продолжаются как на уровне правительств, так и напрямую с производителями систем.

1 ноября, проект Germany Aid to Ukraine сообщил в соцсети Х, что Украина "в ближайшие дни" получит две системы "Пэтриот". Эта поставка была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус оценил потребности Украины в пять систем "Пэтриот". Тогда же The Washington Post писала, что Германия уже передала Украине три комплекса. Позднее Писториус заявил, что Берлин готов предоставить ещё два.

Летом Зеленский обратился к США с просьбой передать 10 комплексов "Пэтриот" для ВСУ. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности поставить 17 комплексов, подчеркнув, что оплату возьмут на себя европейские страны.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле подчеркивают, что никакая поддержка не изменит ситуацию на поле боя и не помешает достичь поставленных целей.


