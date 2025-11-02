Украина получила системы ПВО "Пэтриот" от Германии

Украина получила зенитные ракетные системы "Пэтриот" для противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг <…>. Теперь достигнутые договоренности выполнены", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По его словам, переговоры о дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны продолжаются как на уровне правительств, так и напрямую с производителями систем.

1 ноября, проект Germany Aid to Ukraine сообщил в соцсети Х, что Украина "в ближайшие дни" получит две системы "Пэтриот". Эта поставка была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус оценил потребности Украины в пять систем "Пэтриот". Тогда же The Washington Post писала, что Германия уже передала Украине три комплекса. Позднее Писториус заявил, что Берлин готов предоставить ещё два.

Летом Зеленский обратился к США с просьбой передать 10 комплексов "Пэтриот" для ВСУ. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности поставить 17 комплексов, подчеркнув, что оплату возьмут на себя европейские страны.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле подчеркивают, что никакая поддержка не изменит ситуацию на поле боя и не помешает достичь поставленных целей.