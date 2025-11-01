Украина в ближайшие дни получит две системы "Пэтриот" от Германии

Украина в ближайшие дни получит две зенитные ракетные системы "Пэтриот", которые Германия пообещала передать еще в августе. Об этом сообщили в аккаунте проекта Germany Aid to Ukraine в соцсети X. Поставка профинансирована Данией, Литвой и Норвегией.

Передача комплексов ведётся в рамках нового плана, представленного президентом США Дональдом Трампом в июле. В соответствии с ним, европейские страны продолжают поставки вооружений Украине, параллельно закупая новое оружие у США для пополнения собственных арсеналов.

В конце июля газета The Washington Post писала, что Германия уже передала Украине три системы "Пэтриот". Позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о готовности предоставить Киеву ещё два комплекса, подчеркнув, что всего Украине необходимо как минимум пять таких систем.

Россия выступает против поставок оружия Украине. В Кремле заявляют, что выделение вооружений Киеву не изменит ситуацию на поле боя и не повлияет на требования Москвы.

