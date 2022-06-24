Украина предложила поставлять в Германию электричество со своих АЭС

Украина предложила поставлять в Германию свое электричество. По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, электричество, производимое в Украине атомными электростанциями, может помочь Германии справиться с энергетическим кризисом, вызванным резким сокращением поставок российского газа. Министр назвал намерение Германии отказаться от российских источников энергии "геракловой задачей", и подчеркнул, что Киев готов оказать Берлину поддержку.

Галущенко заявил, что, несмотря на войну, украинская энергетика продолжает стабильно работать. Более 50% электричества в Украине вырабатывают атомные электростанции, которых в Германии почти нет. С 16 марта 2022 года Украина присоединилась к общеевропейской энергетической сети и может поставлять электроэнергию на европейский рынок.

Министр также отметил, что Украина, в особенности ее южные регионы, являются привлекательными с точки зрения развития экологически чистой энергетики - в первую очередь солнечной и ветряной. Он выразил надежду, что теперь, когда Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза, она сможет активнее развивать сотрудничество с Европой в этом направлении.

В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками, их общая мощность более 13 000 мегаватт. По числу атомных реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.

Германия после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" приняла решение отказаться от атомной энергии как небезопасной. Из ранее действовавших 19 АЭС осталось три; все они находятся в процессе вывода из эксплуатации. Их планируется отключить до конца 2022 года.