Россия отменила соглашение с Японией о безвизовом въезде на Южные Курилы

Россия прекратила действие соглашения с Японией об упрощённом посещении Южных Курил. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Соглашение действовало с 1999 года и позволяло японским гражданам, которые в прошлом жили на спорных островах, и членам их семей приезжать на Курилы без оформления виз - например, для посещения могил своих предков.

Под действие соглашения 1999 года подпадали острова Кунашир, Итуруп и еще несколько островов Малой Курильской гряды, относящиеся к Сахалинской области Российской Федерации. Они вошли в состав СССР в 1946 году. Япония не признала их принадлежность СССР и, позднее, России, однако вела с Россией переговоры об экономическом и гуманитарном сотрудничестве в этой области.