Украина продлила санкции против банков и бизнесменов из России

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении нескольких десятков российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк и Банк Москвы. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Ограничения также затронули несколько российских платёжных систем, включая "Колибри", которой управляет Сбербанк, и "Юнистрим".

Помимо прочего на три года введены санкции в отношении "Государственного банка Луганской народной республики", "Центрального республиканского банка Донецкой народной республики" и ряда финансовых институтов в аннексированном Крыму.

Активы юридических лиц из санкционного списка заблокированы, им запрещено выводить капитал за пределы Украины.

Также продлены санкции против ряда российских бизнесменов, в частности Олега Дерипаски; Аркадия, Бориса и Романа Ротенбергов; Алексея Миллера, Юрия Ковальчука, Кирилла Шамалова, Виктора Вексельберга, Андрея Костина и других.

Россиянам блокируются активы, запрещается выводить деньги из Украины, а также отменяются визы и запрещается въезд в страну.

Кремль информацию о санкциях пока не прокомментировал. В российской Госдуме заявили, что Россия ответит на решение Зеленского.

В марте 2017 года Киев на год ввёл санкции против пяти работавших тогда на Украине структур российских госбанков. Затем санкции расширялись и продлевались.



В июне Совет нацбезопасности и обороны Украины ввёл санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и Михаила Шелкова за участие в поставках сырья для российских военных предприятий. Под ограничительные меры Киева попал также гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.