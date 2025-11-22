Украина проводит консультации по вопросам окончания войны, сообщает Офис президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Украинская служба Радио Свобода, на сайте президента появился указ о назначении украинской делегации для участия в переговорах с США, другими международными партнёрами Украины, а также с представителями России.

Возглавляет делегацию глава Офиса президента Андрей Ермак. В состав также войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Умеров написал в телеграме, что переговоры украинской делегации по параметрам мирного соглашения с представителями США и Европы состоятся в Швейцарии. "Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", – отметил глава СНБО.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Зеленский совместно с лидерами стран ЕС пытается добиться изменений в американском мирном плане с Россией до 27 ноября – эту дату президент США назвал в качестве дедлайна по принятию американского плана мирного соглашения.

По данным Bloomberg, европейские лидеры в экстренном порядке пытаются выиграть для Киева. В кулуарных обсуждениях требования США называют не переговорами, а ультиматумом, говорят собеседники агентства.

Европейские правительства пытаются выработать единую позицию и смягчить подход США, но признают, что предложенный план разрушает месяцы усилий по консолидации ЕС, говорится в публикации Bloomberg.





