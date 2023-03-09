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Новый массированный ракетный обстрел Украины. Есть данные о погибших

Киев, иллюстративное фото

Украина в ночь на четверг и ранним утром 9 марта подверглась новому массированному российскому обстрелу. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны.

Глава Львовской администрации Максим Козицкий написал у себя в телеграм-канале, что пять человек погибли в Золочевском районе Львовской области после попадания ракеты в жилой сектор. Спасатели продолжают разбирать завалы, возможно, по словам Козицкого, под ними ещё есть люди.

Глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак пишет, что после ночного удара один человек погиб и двое пострадали.

Обстрел различных регионов Украины продолжался не менее шести часов, отмечает Русская служба "Би-би-си". Применялись крылатые, баллистические ракеты, а также иранские ударные беспилотники "Шахед-136". По информации пресс-службы Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила 81 ракету различного типа, средствами противовоздушной обороны были сбиты 34 из 48 крылатых ракет.

В Харькове местные власти сообщили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры. Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские военные нанесли около 15 ударов по Харькову и региону. По предварительным данным, есть попадание в частный жилом дом. О пострадавших не сообщается.

В Киеве мэр Виталий Кличко сообщил о по меньшей мере трех взрывах и двух пострадавших в Голосеевском и Святошинском районах. По словам Кличко, в Святошинском районе загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, пишет РБК-Украина.

В Одесской области глава региональной военной администрации Максим Марченко сказал, что в ходе российского обстрела были повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры.

В целом местные власти и СМИ передают, что взрывы были слышны также в Николаеве, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО. В ряде областей локальные отключения электричества.

"Энергоатом" сообщил, что в результате российских ударов утром была полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания "Украинская железная дорога" проинформировала о задержке как минимум 15 поездов, обратило внимание издание "Медуза".

В Минобороны России информацию о ракетных ударах 9 марта пока не комментировали. Российские власти всегда отрицали обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.

  • О предыдущей массированной ракетной атаке по Украине сообщалось 16 февраля. Тогда со ссылкой на военно-воздушные силы Украины отмечалось, что российские самолеты и корабли выпустили 32 крылатые ракеты, 14 из них сбиты.
  • Россия в последние несколько месяцев регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской территории. Обстрелам подвергаются, как правило, объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего по всей стране происходят отключения электроэнергии. Несмотря на ущерб, нанесённый энергосистеме Украины, полностью вывести её из строя в результате ударов не удалось.

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