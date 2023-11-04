Украина сообщила о ракетном ударе России по двум регионам

Россия вечером 4 ноября нанесла ракетный удар по Днепропетровской и Полтавской областям Украины, говорится в сообщении украинской армии. Утверждается, что были сбиты три ракеты "Искандер", сколько всего их было запущено — не сообщается, независимого подтверждения этой информации нет.

Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что обломки одной из ракет повредили несколько жилых домов, погибла женщина, пострадали двое детей.

В Днепре одна из ракет поразила инфраструктурный объект, рассказал глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Взрывы в городе были слышны через несколько минут после объявления воздушной тревоги, передаёт "Украинская правда". О пострадавших не сообщается.

В субботу Украина нанесла ракетный удар по аннексированному Россией Крыму. Был атакован судостроительный завод "Залив". Утверждается, что атака была успешной. Очевидцы сообщают о пожаре на территории завода.