Украина сообщила о возвращении из плена более 20 своих военных

Власти Украины сообщили о возвращении из российского плена ещё 22-х своих военнослужащих. Об этом написал в телеграм-канале глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его данным, среди вернувшихся в Украину бойцов ВСУ два офицера, служащие рядового и сержантского состава, которые участвовали в боях на разных направлениях. Среди освобожденных есть раненые, отметил Ермак. Он также написал, что все вернувшиеся получат необходимое лечение, пройдут курс физической и психологической реабилитации.

На каких условиях были освобождены украинские военные, Андрей Ермак не уточнил. В Минобороны России обмен пленными пока не комментировали.

О предыдущем обмене военнопленными между Россией и Украиной сообщалось 6 июля. Тогда он прошел по формуле "45 на 45". Кроме военных, российская сторона передала украинской двух гражданских и двух детей, депортированных в Россию с оккупированных территорий.