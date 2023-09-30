Украина создаёт международный альянс оборонных индустрий

Владимир Зеленский объявил о создании международного альянса по производству оружия на территории Украины, сообщает корреспондент Радио Свобода.

"Мы разработали соответствующую базовую декларацию как основу Альянса, к ней могут присоединиться производители оружия и военной техники во всем мире, которые разделяют наше намерение дать защиту от агрессии в рискованных условиях современности", — заявил украинский президент на первом форуме оборонных индустрий в Киеве.

По словам Зеленского, в форуме принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира и Украина заинтересована в локализации производства оружия и техники иностранных компаний.

Также Зеленский рассказал, что во время недавнего визита в США договорился с президентом Джо Байденом о совместном производстве оружия. Кроме того, Зеленский заявил, что Украина создаст первый в мире флот морских дронов.

МИД Украины сообщает, что к альянсу по производству оружия уже присоединились 38 компаний из 19 стран. Список этих стран не приводится.

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