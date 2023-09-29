Российская армия и силовые структуры, в том числе ФСБ и Росгвардия, даже после вторжения в Украину продолжают пользоваться американским оператором спутниковой связи Iridium. Его дочерней компанией в России продолжает совладеть государственное предприятие. Об этом говорится в расследовании украинского проекта Trap Aggressor.

Спутниковый оператор Iridium работает на международном рынке с конца 90-х. В 2011 году он договорился о строительстве в России наземной станции сопряжения, через которую проходят данные пользователей, расположенных на территории страны (исключение было сделано только для сотрудников Пентагона). Тогда была создана российская дочка американского оператора, компания "Иридиум Коммуникейшенс". 16 процентами компании владеет федеральное государственное предприятие "Морсвязьспутник".

В июле 2022 года, через полгода после начала войны в Украине, госкомиссия по радиочастотам продлила оператору лицензию на работу в России. Iridium — единственная спутниковая группировка, обеспечивающая связь в районах Крайнего Севера, поэтому российским чиновникам нечем её заменить, отмечали российские эксперты.

После февральского вторжения в Украину Iridium перестал отгружать сим-карты на российском рынке, утверждало издание CNews. Однако российская дочка продолжила закупать оборудование через третьи компании, говорится в расследовании Trap Aggressor.

В том же году она заключила договор с центральным узлом связи Росгвардии о подключении структуры к международной системе связи. В 2023 году эта же дочка импортировала машины производства Iridium Satellite для приёма и преобразования голоса и изображений.

Через спутники Iridium, говорится в расследовании, работают закупаемые ФСБ российские дроны "Картограф". Они используются на войне в Украине и сбивались ВСУ в зоне конфликта. В материале Trap Aggressor говорится, что эти дроны "напичканы" компонентами иностранного производства, в том числе американскими, немецкими и японскими.