Украина: свобода слова в годы войны. Эфир в 20:30

Как медиасообщество в Украине может противостоять давлению власти? Почему представители президентской команды оправдывают войной вмешательство в деятельность СМИ? Гости Виталия Портникова – Татьяна Трощинская, журналистка, главный редактор "Громадського радіо", и Наталья Лигачева, медиаэксперт, шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа". Эфир в 20:30.



