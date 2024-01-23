Как медиасообщество в Украине может противостоять давлению власти? Почему представители президентской команды оправдывают войной вмешательство в деятельность СМИ? Гости Виталия Портникова – Татьяна Трощинская, журналистка, главный редактор "Громадського радіо", и Наталья Лигачева, медиаэксперт, шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа". Эфир в 20:30.
Украина: свобода слова в годы войны. Эфир в 20:30
Татьяна Трощинская и Наталья Лигачева: откуда вновь возникло прослушивание и запугивание журналистов?
Как медиасообщество в Украине может противостоять давлению власти? Почему представители президентской команды оправдывают войной вмешательство в деятельность СМИ? Гости Виталия Портникова – Татьяна Трощинская, журналистка, главный редактор "Громадського радіо", и Наталья Лигачева, медиаэксперт, шеф-редактор интернет-издания "Детектор медиа". Эфир в 20:30.
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