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Юрий Луценко: "Для победы важно изменить систему". Эфир в 20:30

Украинский военнослужащий во время тактических учений в Донецкой области
Украинский военнослужащий во время тактических учений в Донецкой области

Экс-генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины о вызовах для Украины и Запада

Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? Есть ли у властей Украины план в ответ на возможное сокращение помощи от США и ЕС? Собеседник Виталия Портникова Юрий Луценко, украинский политик, капитан ВСУ, в прошлом – генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины. Эфир в 20:30.

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