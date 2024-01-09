Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? Есть ли у властей Украины план в ответ на возможное сокращение помощи от США и ЕС? Собеседник Виталия Портникова – Юрий Луценко, украинский политик, капитан ВСУ, в прошлом – генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины. Эфир в 20:30.
Юрий Луценко: "Для победы важно изменить систему". Эфир в 20:30
Экс-генпрокурор и экс-министр внутренних дел Украины о вызовах для Украины и Запада
Как может развиваться ситуация на фронте в ближайшие месяцы? Есть ли у властей Украины план в ответ на возможное сокращение помощи от США и ЕС? Собеседник Виталия Портникова – Юрий Луценко, украинский политик, капитан ВСУ, в прошлом – генеральный прокурор и министр внутренних дел Украины. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Форум