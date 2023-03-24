Украина заявила, что передала России всех тяжелораненных пленных

Украина передала России всех тяжелораненных пленных, заявил Координационный штаб по работе с военнопленнными. Москва пока не комментировала эту информацию.
По сообщению штаба, это был не обмен, а репатриация. Все раненые, чьё состояние позволяло транспортировку, были возвращены в Россию без встречных условий. Штаб уточнил, что передано было пять человек.
Согласно нормам международного права, тяжелораненные и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну для лечения.
"В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий", - заявили в координационном штабе.
- Седьмого марта Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян. Украина вернула военнослужащих ВСУ, пограничников, бойцов Нацгвардии. Из 130 возвращенных из плена украинцев четыре – женщины. В Минобороны РФ подтвердили возвращение из плена 90 россиян. Всем им, по информации военного ведомства, будет оказана необходимая медицинская помощь в медучреждениях Минобороны.
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