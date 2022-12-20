Украина заявила о покупке ещё 10 тысяч терминалов Starlink

В ближайшие месяцы Украина получит более десяти тысяч терминалов Starlink в рамках новой сделки с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью агентству Bloomberg.

"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", – сказал Фёдоров, добавив, что общался с Маском напрямую. По словам чиновника, Маск пообещал и дальше поддерживать Украину. Фёдоров рассказал, что написал Маску в тот день, когда в Украине произошло масштабное отключение электричества после российских обстрелов. Бизнесмен "отреагировал моментально и уже предпринял некоторые шаги", сказал Фёдоров.

В компании SpaceX не ответили на просьбу агентства прокомментировать слова Фёдорова.

По словам Фёдорова, с оплатой услуг SpaceX Украине готовы помочь правительства нескольких стран Евросоюза, однако не уточнил, какие именно. Также он отметил, что альтернативы спутниковой связи у них нет. "Мы готовы жить без электричества по крайней мере месяц – если будет доступна мобильная связь и текстовые сообщения", – сказал Фёдоров.