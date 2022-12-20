Украина заявила о покупке ещё 10 тысяч терминалов Starlink

В ближайшие месяцы Украина получит более десяти тысяч терминалов Starlink в рамках новой сделки с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в интервью агентству Bloomberg.
"SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам", – сказал Фёдоров, добавив, что общался с Маском напрямую. По словам чиновника, Маск пообещал и дальше поддерживать Украину. Фёдоров рассказал, что написал Маску в тот день, когда в Украине произошло масштабное отключение электричества после российских обстрелов. Бизнесмен "отреагировал моментально и уже предпринял некоторые шаги", сказал Фёдоров.
В компании SpaceX не ответили на просьбу агентства прокомментировать слова Фёдорова.
По словам Фёдорова, с оплатой услуг SpaceX Украине готовы помочь правительства нескольких стран Евросоюза, однако не уточнил, какие именно. Также он отметил, что альтернативы спутниковой связи у них нет. "Мы готовы жить без электричества по крайней мере месяц – если будет доступна мобильная связь и текстовые сообщения", – сказал Фёдоров.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 22 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь, когда другие способы подключения к интернету не работают. Также наличие спутниковой связи важно для организации боевых действий в полевых условиях.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
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