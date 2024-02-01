Украина заявила о поражении катера Черноморского флота России

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в ночь на 21 февраля в результате операции ВСУ был уничтожен ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России.

В распространённом в четверг заявлении ГУР сказано, что судно находилось на рейде озера Донузлав в аннексированном Крыму и затонуло в результате прямых попаданий.

Какое именно оружие применялось в ходе операции, в ведомстве не уточнили. На опубликованных украинской разведкой кадрах видно, как к кораблю приближаются катера, после чего происходит мощный взрыв.

Среди прочего украинская сторона отмечает, что операцию осуществило спецподразделение "Group 13" при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24, пишет "Украинская правда".

Российские власти информацию не комментировали.