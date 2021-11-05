Украина заявила об угрозе веерных отключений электричества

Работа более половины энергоблоков тепловых электростанций Украины остановлена из-за недостатка угля. В стране угрожают веерные отключения электричества. Об этом сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько.

С 1 ноября Россия прекратила поставки энергетического угля Украине. Москва объяснила решение растущим внутренним спросом. Другие марки угля, по данным российских властей, продолжают поставляться на украинский рынок. Госдума России при этом утверждает, что прекращение поставок связано с отсутствием новых договоров между Москвой и Киевом.

Украина также покупала энергетический уголь у Казахстана, но, как утверждают в Верховной раде, Россия заблокировала эти поставки.

Киев заявил, что не будет просить Москву о возобновлении поставок. В декабре Украина должна получить топливо от США.

Помимо прочего, украинский МИД обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, Россия ограничивает экспорт газа, чтобы поднять на него цены и оправдать запуск газопровода "Северный поток-2".

Россия все обвинения в свой адрес отвергает. Представители концерна "Газпром" говорят, что в Европе упала собственная добыча газа. При этом российская компания, как утверждается, увеличила экспорт газа европейским потребителям.

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: