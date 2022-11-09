Российские чиновники сообщили о боях в Снигирёвке – в 50 км от Херсона

Российские власти города Снигирёвка в Николаевской области Украины сообщили о боях в этом населённом пункте, который называют важным рубежом обороны российских военных, пытающихся остановить наступление украинской армии.

"Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", – рассказал РИА "Новости" глава местной оккупационной администрации Юрий Барбашов. Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигирёвке не находится, отмечает Русская служба Би-би-си.

Какую именно технику видели жители Снигирёвки – украинскую или российскую, Барбашов не уточнил.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные отразили несколько попыток ВСУ прорвать линию обороны в регионе, в том числе на Снигиревском направлении, где ночью шли бои. Стремоусов сказал об этом в видеообращении в своём телеграм-канале.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские войска, перекинув резервы с других территорий, предприняли попытку прорыва на трех участках: Посад-Покровском, Бериславском и Снигирёвском. На первых двух ВСУ якобы понесли потери и отступили.

Украинские власти о событиях в Снигирёвке пока не сообщают. Этот город находится в Николаевской области примерно в 50 километрах от Херсона. В августе Снигирёвка и еще несколько населенных пунктов региона перешли под контроль российских военных. Во второй половине октября российская администрация Херсонской области объявила о вывозе жителей с правого берега Днепра, ссылаясь на ожидание крупного наступления ВСУ. Позднее под принудительное переселение, которое оккупационное руководство называет "эвакуацией", попали и жители части левого берега.