Украинская сторона сообщила о пожаре на российском судне у Змеиного

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил 12 мая об ударе ВМС Украины, в результате которого в Чёрном море было повреждено российское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров".

Информация в условиях войны не может быть проверена независимо. Украинский новостной портал "Новое время" отмечает, что в пресс-центре оперативного командования "Юг" эти сведения не подтвердили. Минобороны РФ также не сообщало об ущербе какому-либо из российских судов.

Telegram-канал украинского новостного агентства "Укринформ" опубликовал запись выступления Сергея Братчука, который говорит, что корабль загорелся. Агентство отмечает, что это произошло у острова Змеиный, и что информация проверяется.

В апреле российская сторона отвергла утверждения Киева, что в результате поражения украинскими ракетами затонул флагман Черноморского флота России, крейсер "Москва". Позднее российские власти признали гибель крейсера во время транспортировки на ремонт, но утверждают, что корабль был повреждён в результате пожара и детонации боезапаса на борту "Москвы".

Судно "Всеволод Бобров" было заложено в 2013 году и вошло в состав военно-морского флота России в августе прошлого года. Заместитель главкома ВМФ Игорь Мухаметшин тогда назвал его "красавцем-кораблем" и заявил, что у него "большое будущее", пишет издание "Медуза".

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