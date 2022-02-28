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Участники переговоров по Украине договорились о втором раунде

Участники переговоров под Гомелем

По итогам переговоров украинской и российской делегаций по ситуации вокруг Украины объявлено, что консультации продолжатся в ближайшие дни.

BELTA со ссылкой на главу офиса президента Украины Михаила Подоляка передало, что "стороны уезжают для консультаций в столицы".

Руководитель российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что "найдены некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Встреча 28 февраля проходила в Гомельской области.

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