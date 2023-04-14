Украинский оркестр не выступил в трёх городах Великобритании из-за виз

Хмельницкий оркестр не смог провести три запланированных концерта в Великобритании, потому что та не выдала визы музыкантам вовремя. Правительство страны рекламировало шоу как пример британо-украинских отношений. Об этом рассказала газета Guardian.

Турне Хмельницкого оркестра с музыкой из фильмов про "Гарри Поттера", "Властелина колец" и "Хоббита", снятых по одноимённым книгам британских авторов, должно было начаться 1 апреля. Однако визы нескольким участникам коллектива, в том числе дирижёру, выдали только спустя неделю.

Из-за этого не состоялись три концерта: в Портсмуте, Солфорде и Йорке. Шоу в Портсмуте провели британские музыканты, однако они не смогли отыграть полную программу и многие зрители потребовали компенсацию, рассказал Яка Бизиль, директор компании-промоутера турне. Два других концерта пришлось перенести. Это стало "катастрофой" и обошлось компании в сто тысяч евро, утверждает Базиль.

Базиль обвинил правительство Великобритании в лицемерии. "Они сделали из поддержки украинцев большое дело, но когда дошло до выдачи им виз для выступления в Великобритании, они не захотели ничего знать", – сказал он. Базиль отметил, что визы музыкантам выдали только после его обращения в посольство за комментариями для пресс-релиза о ситуации.

После выхода Великобритании из Евросоюза иностранные артисты неоднократно сталкивались с бюрократическими сложностями при въезде в страну. В правительстве Великобритании ответили Guardian, что "все заявления на получение визы тщательно рассматриваются по отдельности в соответствии с иммиграционными правилами" и в случае задержек они "будут стремиться определить, как избежать подобных проблем в будущем".