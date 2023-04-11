Украинское контрнаступление: сроки и перспективы. Эфир в 20:30

Кто может стоять за утечкой секретных американских военных документов? Что происходит сейчас на линии фронта? Готова ли украинская армия к контрнаступлению? Собеседники Виталия Портникова – Сергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Эфир в 20:30.