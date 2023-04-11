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Украинское контрнаступление: сроки и перспективы. Эфир в 20:30

Сергей Згурец и Юрий Федоров о контрнаступлении на фоне утечки документов Пентагона

Кто может стоять за утечкой секретных американских военных документов? Что происходит сейчас на линии фронта? Готова ли украинская армия к контрнаступлению? Собеседники Виталия ПортниковаСергей Згурец, украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Эфир в 20:30.

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