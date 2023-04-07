"Ад с девяти до шести". Десантники ВСУ – о боях под Бахмутом

В Бахмуте и окрестностях уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Вечером 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что российские войска пока не контролируют Бахмут. При этом британская разведка утверждает, что россиянам удалось выйти из сложившейся патовой ситуации и серьезно продвинуться в достижении цели по захвату города.

"Там очень и очень сложная история. Есть успех в каких-то блоках Бахмута – мы идем вперед, его нет – мы снова отходим на позиции. Это происходит ежедневно, – подчеркнул он. – Но мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодня".

Одно из самых важных направлений в Бахмуте удерживают десантники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ: именно в районе их позиций российские войска постоянно идут в атаки, пытаясь окончательно окружить город.

Военнослужащие бригады рассказали корреспонденту телеканала Настоящее Время Андрею Кузакову о боях, в которых они участвовали в последние недели, и о том, что представляет собой линия фронта в этом районе.

"В нашей зоне ситуация контролируемая. Как только мы сюда встали в оборону, противник нас пытался недели три активно атаковать, – рассказывает Дмитрий из 80 ОДШБ ВСУ. – Но у него ничего не вышло. Думаю, большие потери понес в нашем направлении противник".

Сейчас, по словам Дмитрия, атаки российских войск на позиции бригады не прекратились полностью, но стали менее активными, чем ранее. Однако военный постоянно подчеркивает, что российских штурмовиков недооценивать нельзя: скорее всего, передышка связана лишь с тем, что они поняли, что прорваться малой кровью не получится, и обдумывают новую тактику.

"Бывало, что они штурмовали всю ночь, бывало – что целый день, – вспоминает Дмитрий. – То есть одна группа идет: у нее не получилось – другая заходит, с другой стороны. Это такая тактика у них: если у них цель взять какую-то позицию, то, как говорят, людей не жалеют, отправляют много-много групп".

Десантник Анатолий описывает попытку российского штурма, которая произошла накануне. По его словам, все началось с жесточайшего обстрела.



"Они пробовали под этим всем артобстрелом штурмовать наши позиции. Они буквально прыгали в наши окопы, забрасывали нас гранатами, – рассказывает десантник. – С девяти утра и почти до шести вечера был один ад, чисто один ад. Но наши ребята быстро среагировали, отлично сработали. Сделали все возможное, чтобы удержать те позиции, которые мы имеем сейчас".

Тактику, которую используют российские войска, украинские военные называют "продавливанием" и "прощупыванием".



"Скажу так: месяц назад противник атаковал везде. Но сейчас они выбрали какие-то приоритетные направления, – замечает Дмитрий. – Попробовали на одном направлении – не выходит. Все, они там ведут оборону, удерживают позиции. Потом пробуют в другом направлении где-то. Где удается – там они наращивают свои усилия. Но если они нормально получают на каком-то направлении, то, соответственно, там они свои активные действия сильно не ведут. Они смотрят, где более слабое подразделение стоит, где какие-то есть пробелы в обороне. Там они и пролезают".

Украинские военные рассказывают о российских войсках и их тактике на Донбассе:

Иногда, как рассказывает Назарий, еще один военнослужащий 80 ОДШБ ВСУ, от позиций в результате постоянных штурмов просто не остается камня на камне.

"Нас тогда вызвали срочно, сказали: давайте, пацанам нужно помогать, потому что их зажали в доме, – вспоминает он одну из вылазок в Бахмут. – Мы заехали, выбили первый этаж. Зачистили дом, вывели наших раненых. А ночью нам сказали: пацаны, давайте продержитесь еще двое суток".

Назарий говорит, что следующие двое суток ему и его товарищам приходилось постоянно выдерживать российские штурмы:

"В дом, где мы были, что-то прилетело, все начало гореть. Боекомплект начал взрываться, все горит, – вспоминает он. – Они (россияне) начали лезть, а это было уже где-то под вечер, ничего не было видно. Одна половина подъезда, правая сторона, рухнула. Смотришь на город, а он тупо весь в руинах".

Дмитрий говорит, что украинские военные не находятся постоянно в обороне, а постоянно сами проводят локальные контрудары.

"Мы постоянно проводим штурмовые действия. Потому что если вести просто пассивную оборону и не давать противнику немного по зубам, он будет атаковать вас, – объясняет он. – А если вести активную оборону с элементами штурмовых действий, отбивая какие-то позиции противника, то, соответственно, он видит, что против него стоят серьезные подразделения. И он себя не сильно нагло уже ведет".

Накануне украинские десантники как раз провели одну из таких успешных контратак. В ней принимал участие Назар:

"Мы подходили к противнику, прямо к их окопам, блиндажам, запрыгивали и там уничтожали их, – рассказывает он. – Противник уже не ориентировался, что мы уже в их окопах. Они забивались в блиндажах, а мы их выбивали оттуда гранатами".

Правда потом российские войска пошли в контратаку и предприняли попытку зайти в тыл к ВСУ. Назар говорит, что им это не удалось:

"Да, они предпринимали контрнаступательные действия. Зашли к нам в небольшой тыл, но безуспешно: противник был уничтожен и выбит", – рассказывает десантник.

Украинские десантники говорят, что война, которая сейчас идет под Бахмутом, требует тщательной подготовки и навыков. По их словам, россияне пытаются "давить массой", бросая в бой большие силы, а ВСУ в ответ приходится действовать "творчески".

"Бросать своих людей на штурм, как это делает противник, любой ценой, массой задавить – это не наши методы, – говорит Дмитрий. – Даже если бы у нас было больше людей, то все равно нельзя так поступать. Мы не используем какие-то шаблоны, потому что их все знают. Нам нужно творчески подходить к каждой операции, исходить от противника, условий, местности, рельефа".