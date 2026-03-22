Признаваться, что ты украинец, в России опасно, за исполнение патриотических песен или высказывание проукраинской позиции – арест. При этом общественные организации, объединяющие украинцев в России, находятся под контролем российских властей. Часто это квазиукраинские марионеточные общества, существующие на бумаге, как говорит о них Валерий Семененко, председатель Объединения украинцев восточной диаспоры (она была зарегистрирована после ликвидации российским судом в 2012 году Объединения украинцев России).

Глава Объединения украинцев России во Владивостоке Вячеслав Бубнюк после суда и ликвидации общества уехал в Европейский союз, где получил статус беженца. Представитель украинской организации "Днепр" в Иркутске Андрей Завьялов, а также ещё несколько активных украинцев покинули Россию и живут в Канаде. Активистов украинского происхождения в России сажают в тюрьму. Политзаключенный Михаил Кригер, который родился в Днепре, был осужден на семь с половиной лет лишения свободы. В зале суда он спел песню "Червона калина". Известны случаи, когда за исполнение украинских песен в России задерживали или начинали преследования.

Валерий Семененко, который зарегистрировал Объединение украинцев восточной диаспоры, уехал из России в конце 2023 года. В его квартире провели обыск, и ему было опасно там оставаться. Хотя сейчас он не живет в России – продолжает следить за событиями. В интервью украинской службе Радио Свобода Валерий Семененко рассказывает, что, несмотря на войну, нескольких украинцев с российским гражданством собрались 9 марта этого года в день рождения Тараса Шевченко и возложили цветы к памятнику поэта в Москве. Но, по его словам, активной украинской общины в России сейчас нет. Организации либо закрылись самостоятельно, либо были ликвидированы российскими властями, в большинстве случаев по решению суда.

На месте ликвидированного Объединения украинцев России создали квазиукраинские марионеточные организации

Юридическую регистрацию сохранило объединение украинцев в Санкт-Петербурге. Там время от времени российские граждане украинского происхождения собираются на культурные мероприятия. Формально существуют организации украинцев в Екатеринбурге и Татарстане. "Какой-то совместной деятельности всех украинских организаций в России давно нет. На месте ликвидированного Объединения украинцев России создали квазиукраинские марионеточные организации, которые существуют только на бумаге и абсолютно не действуют. До полномасштабной войны пытались имитировать нормальную деятельность, а сейчас и этого нет. Полный контроль. Ещё в Татарстане позволяют украинцам собираться, там есть помещение. В Тольятти был большой хор, который участвовал в торжественных мероприятиях, но сейчас его отодвинули и никуда не приглашают, полностью затерли, нивелировали. Если кто-то говорит, что "я – украинец", то это прямой путь к увольнению с работы, и у него заберут всё, что можно. Формально продолжает существовать организация "Зеленый Клин", но и их хор выступать никуда не приглашают. Один из украинских хоров превратился в хор "Славяне", – рассказывает Семенко.

Он обращает внимание и на то, что в Екатеринбурге был арестован Олег Янчин, активист, член правления украинской автономии (национально-культурная автономия в России представляет собой юридически оформленное объединение национального меньшинства – Прим.РС).

"За то, что вы украинец, никто не посадит, но если будете говорить и заявлять, что вы украинец, то вам это не сойдёт с рук. В России трудно себе представить, что можно говорить о том, кто такие украинцы, когда появилась Украина, что такое Киевская Русь. Развитие и распространение украинской культуры, и вообще украинства, в России абсолютно обречены, поэтому многие граждане украинского происхождения из России уехали. При существующем порядке и режиме нет абсолютно никаких перспектив для развития украинства в России. Сейчас мы занимаемся проблемами украинцев, которые уехали из России и сталкиваются с миграционными и другими проблемами в Украине, либо хотят уехать, но не могут, поскольку нет украинских виз и получить их невозможно", – говорит Валерий Семененко, председатель Объединения украинцев восточной диаспоры.

Системное уничтожение

Согласно исследованию бывшего члена общества "Днепр" в Иркутске Андрея Завьялова, эмигрировавшего в Канаду, до 2010 года украинская диаспора в России считалась самой многочисленной в мире, но сегодня ситуация кардинально изменилась. Впрочем, это показала и перепись населения в 2021 году: 16,5 млн человек не указали свою этническую принадлежность (это 11,3 % от населения России). В 2021 году в России было зафиксировано около 1,5 млн уроженцев Украины (1,03 % от населения), а в 2010 году было почти 3 млн уроженцев Украины (2,06 % от населения России).

Больше всего украинцев в России проживает в российской части Слободской Украины, на Кубани, в Поволжье и в Сибири. Война России против Украины резко сократила число российских граждан, идентифицирующих себя как украинцы.

Причин у этого много: это и активная ассимиляция, и давление, и преследование украинских организаций, и немыслимое влияние насильственной идеологии "русского мира". Такую ситуацию Андрей Завьялов называет катастрофической. Подавляющее большинство украинцев состоит в смешанных браках (около 80 %), их дети зарегистрированы как россияне, не идентифицируют себя с украинцами, не знают украинского языка, относятся к нему негативно, как и к Украине в целом.

Многие украинцы из Украины вообще прекратили общение и не поддерживают отношения со своими родственниками в России, даже с близкими. Впрочем, сколько людей, считающих себя украинцами и владеющих украинским языком, на самом деле проживает в России на сегодняшний день – неизвестно. Бывший украинский дипломат, который несколько лет работал в России (он попросил не называть его фамилию из соображений безопасности), в интервью Радио Свобода сказал, что украинская диаспора в России потеряна для Украины.

Украинские организации находились в поле зрения российских компетентных органов

По его словам, это произошло не сегодня, не вчера, а ещё в 2010 году. В 2014 году надеяться на то, что украинская диаспора в России сможет проводить акции в поддержку Украины или выступать в ее защиту, было бесполезно, отмечает он: "Это делалось систематически. Украинские организации находились в поле зрения российских компетентных органов. И на первом этапе те организации, которые пытались проводить какие-то мероприятия в политической или общественной сфере, были ликвидированы, запрещены, расформированы по надуманным делам. Оставались только культурные организации, которые номинально были украинскими, но ограничивались лишь художественной самодеятельностью на уровне фольклора, ностальгии в контексте того, что "мы – братские народы", "украинцы и русские – похожи", "очень хорошо два народа жили в СССР", "нам нужно дружить". Руководителями этих организаций назначали бывших военных. Например, в Санкт-Петербурге и Калининграде крупные украинские национальные общины возглавляли офицеры запаса, которые были выходцами из Украины, но в свое время проходили службу в рядах советской армии, уволились и остались жить в России. То есть, по сути, они уже россияне, но по формальным признакам их можно было выдавать за украинцев. Через таких людей был установлен контроль за теми, кто оставался украинцами. Через них продвигали идеи "русского мира", – говорит украинский дипломат, который ранее представлял интересы Украины в России.

По его словам, украинский язык использовался только на культурных мероприятиях. В быту, то есть дома, знание его не поддерживалось: "В 18:00 "включили" украинский язык, а в 20:00, когда мероприятие закончилось, украинский язык "выключили". Об украинских школах речь вообще не шла. Потому что считали, что это – бесперспективно. Украинский воспринимался как "хобби", но владение им не было жизненной целью. В организациях были отдельные люди, которые действительно считали себя украинцами, переживали за Украину. Им даже давали возможность где-то выступить, высказать мнение, но это был "голос в пустыне" как в 2010 году, так и ранее, скорее направленный на Украину, а не на Россию или украинскую составляющую в России. Украинские организации в России пытались получить какое-то финансирование от Украины. Таков был расчёт".

По словам дипломата, в 2018–2019 годах в России наблюдался бум желающих отказаться от украинского гражданства. Были очереди в украинские посольства и консульства, потому что кадровые органы указывали им, что они остаются гражданами Украины. До этого на это не обращали внимания, но потом для тех, кто делал в России карьеру в государственных структурах, украинское гражданство мешало для получения должности и высокой зарплаты.

Сотрудничество

В 2014 году Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой (МИОК) Национального университета "Львовская политехника" издал справочник "Общественные организации украинцев России", список которых с указанными контактными данными занял более 60 страниц. Это свидетельствует о том, что в то время в России проживало большое количество граждан украинского происхождения.

В декабре 2021 года МИОК провел последнее онлайн-мероприятие с отдельными представителями украинских организаций России.

Во Владивостоке убили руководителя украинского хора "Горлица", затем главу тульской организации "Батьківська стріха", этот список длинный

"После 2014 года уже было понятно, что украинцам опасно приезжать из России в Украину и высказываться открыто. Поэтому мы придумали проект "Украинцы восточной диаспоры. Общий язык", в рамках которого мы приглашали украинцев из России на онлайн-беседы. МИОК системно занимался украинцами в России, но не хватало людских ресурсов. По сути, это никого не интересовало, что происходило с украинцами в России. В частности, убийства деятелей (в 2004 году во Владивостоке напали на руководителя одного из украинских объединений в России Анатолия Крыля, от полученных травм он скончался – Прим.РС), закрытие украинской библиотеки в Москве, уничтожение федеральной Национально-культурной автономии украинцев и единственной всеукраинской общественной организации "Объединение украинцев России". Во Владивостоке убили руководителя украинского хора "Горлица" (речь об Анатолии Крыле – Прим.РС), затем главу тульской организации "Батьківська стріха" ("Отеческий дом") Владимира Сенишына (на него напали с ножом 27 декабря 2006 года в Туле – Прим.РС), этот список длинный. Это был тест на реакцию – как в России, так в Украине и в мире. Но реакции на продуманную политику разрушения украинского движения в России не последовало. В самой среде украинских организаций в России не было доверия друг к другу, были подозрения, что кто-то является агентом ФСБ. Мы сотрудничали с теми, кому доверяли. Это была замечательная группа украинцев, в которую входил Тарас Дудко, племянник Александра Довженко. Сейчас господин Тарас уже покойный. Украинская диаспора на Западе имеет свои традиции, преемственность. У новых украинцев, которые туда приезжали, было у кого учиться. Там работали институты. А вот украинцы России вынуждены были справляться сами, и им было очень тяжело", – говорит Ирина Ключковская, директор МИОК.

Миграция, ассимиляция, уничтожение

Украинцы живут в России на протяжении веков, они рассеяны по разным регионам. В приграничных районах проживало коренное население, также формировались колонии-поселения – "клинья", которые стали местами их постоянного проживания.

Волны миграции украинцев на восток происходили в разные периоды и были весьма разнообразны.

Например, в XVII–XVIII веках речь шла об "утечке мозгов". 25 января 1721 года царь Петр I упразднил патриарший сан в Русской православной церкви, учредив Святейший Правительствующий Синод. Осенью того же 1721 года Петр I стал российским императором. Реформу ему помогали воплощать в жизнь его близкие соратники – галичанин Стефан Яворский и киевлянин Феофан Прокопович, ректор Киево-Могилянской академии (1710–1716).

Начало сельскохозяйственной миграции, массового переселения украинских крестьян, приходится на конец XIX – начало XX века. Это было связано со строительством Транссибирской магистрали. В то время заселяли Западную и Восточную Сибирь.

Исследователи пишут об украинской Сибири как о явлении, так как туда переехали жить более полумиллиона переселенцев. В то время возникли украинские колонии, которые называли клиньями:

• Зеленый Клин на Дальнем Востоке (современные Амурская область, Приморский и Хабаровский край);

• Серый Клин в Сибири и Туркестане (современные Омская, Новосибирская области, Алтайский край, а также северные регионы Казахстана);

• Желтый Клин в Приволжье (Оренбургская, Саратовская, Волгоградская, Ульяновская, Пензенская области, Башкортостан, а также западные регионы Казахстана);

• Малиновый Клин на Кубани (Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария).

Интересно, что в начале XX века украинцы составляли до 60–80 % населения Зеленого Клина (они населяли Сахалин и территорию на материке рядом – см.карту). После революции 1917 года была попытка создать Украинскую Дальневосточную Республику, однако ее ликвидировали большевики.

В годы Первой мировой войны в Сибирь переехала значительная часть украинцев из Холмщины и Волыни, спасавшихся от боевых действий. Тогда украинцы создавали многочисленные украинские общества.

Следующая волна миграции, принудительная и трудовая, пришлась на ХХ век. Это раскулачивание украинцев, депортации, ГУЛАГ. Так называемое освоение целины, работа на нефтегазовых месторождениях Тюмени и Севера.

Во всех российских регионах происходила быстрая ассимиляция украинского населения, утратившего украинский язык. Российская империя поглотила украинскую идентичность, ликвидировала украинские школы, маргинализировала украинскую культуру до уровня "шароварного фольклора", пытаясь превратить украинца в "малоросса".

Насилие продолжается

В условиях полномасштабной войны Россия продолжает уничтожать украинскую идентичность – теперь у украинских детей, которых она незаконно перемещает со временно оккупированных территорий Украины.

По данным украинских властей, с начала полномасштабной войны Россия депортировала или переместила из Украины на свою территорию почти 20 тысяч несовершеннолетних (подтвержденные случаи), включая сирот и воспитанников детских учреждений различного типа.

Недавно Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине опубликовала новый отчет, в котором подробно описываются результаты, полученные ею за 2025 год: они касаются незаконного перемещения Россией украинских детей и их насильственных исчезновений на оккупированных территориях, а также того, как в России пытаются изменить идентичность увезенных несовершеннолетних. По утверждению комиссии ООН, депортация украинских детей является преступлением против человечности. Россия утверждает, что вывезла украинских детей, спасая их от боевых действий.

Российские власти сознательно не раскрывают информацию о местонахождении детей, распределяют их по детским домам, передают в приемные семьи. В некоторых случаях детей усыновляют российские семьи несмотря на то, что у них есть родственники в Украине. Депортированным и перемещенным украинским детям выдают российское гражданство и размещают информацию о них на порталах для усыновления. Все эти действия носят систематический характер, являются частью более широкой скоординированной политики, а ответственность за них несут российские чиновники всех уровней, включая президента Владимира Путина.

Российские власти отвергают обвинения в депортации и утверждают, что "эвакуировали" детей в связи с боевыми действиями. В комиссии ООН заявляют, что во время войны эвакуация допустима, однако она должна быть временной, а дети должны быть возвращены на родину как можно скорее.

Благодаря усилиям Украины и посредников, помогающих вести переговоры с российскими властями, на родину удалось вернуть лишь около 2 тысяч несовершеннолетних. Об этом 17 февраля этого года сообщил президент Украины.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета собрала информацию о по меньше мере 43 учреждениях в России и аннексированном Крыму, где украинских детей подвергают идеологической обработке и "интеграции" в российское общество, пытаясь изменить их идентичность.