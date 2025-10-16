Уличную певицу Наоко доставили в суд в наручниках

18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, известную как Наоко, в четверг доставили в суд в Петербурге. В её отношении ранее составили два административных протокола - о так называемой дискредитации армии и об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах - в связи с уличными концертами её группы Stoptime, на которых исполнялись в том числе песни артистов, внесённых властями в списки "иноагентов". Об этом сообщает "Фонтанка".

Наоко накануне была задержана и провела ночь в полиции. В суд её доставили в наручниках.

Уличная группа Stoptime, вокалистской в которой выступает Логинова, исполняет в том числе песни артистов, объявленных властями России "иноагентами" и выступающих против войны - Монеточки, группы "Порнофильмы".

Видео исполнения песни рэпера NoizeMC "Кооператив "Лебединое озеро"" стало популярным в сети - о нём писали и зарубежные СМИ. В мае российский суд запретил эту песню, посчитав, что в ней "используются унизительные и оскорбительные характеристики, которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ". На исполнение жаловалась главный редактор агентства "Регнум", провоенный блогер Марина Ахмедова, и другие провоенные активисты.