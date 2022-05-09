Улицу в Грозном назовут в честь погибшего главы "ДНР" Захарченко

В столице Чеченской республики городе Грозном одну из улиц назовут в честь погибшего в 2018 году главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Руководитель Чечни заявил, что Захарченко "посвятил свою жизнь борьбе за свободу и справедливость" и воевал против "бандеровских прихвостней".

Губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко в понедельник, 9 мая сообщил о том, что улица в новом микрорайоне Южно-Сахалинска также будет названа в честь Захарченко. По словам главы региона, решение принято "после многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций". Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что улица имени Захарченко появится в Комсомольске-на-Амуре.

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что в микрорайоне Спутник в Кызыле появится улица имени полковника армии "ДНР" Владимира Жоги, погибшего в 2022 году. В другом микрорайоне города одна из строящихся улиц будет названа в честь Захарченко. Кроме того, в селах Тувы появятся улицы, названные в честь российских военных погибших в ходе войны в Украине.

Глава Омской области Александр Бурков предложил мэру Омска Сергею Шелесту назвать две улицы в строящемся микрорайоне "Зелёная Река" в честь Захарченко и Жоги. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале. Глава Камчатки Владимир Солодов предложил называть улицы "городов и поселков" в честь погибших участников "специальной операции" на Донбассе.