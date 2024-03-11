Крайне правые четырёхкратно усилили позиции в парламенте Португалии

Правопопулистская партия "Хватит" четырёхкратно укрепила свои позиции в парламенте Португалии по итогам выборов, прошедших в воскресенье, 10 марта.

После подсчёта 99% бюллетеней "Хватит" получает 48 мест из 230 – в нынешнем созыве у неё 12 кресел. В ходе предвыборной кампании лидер партии Андре Вентура обещал "смести коррупцию" и высказывался против "чрезмерной миграции".

После обработки 90% бюллетеней многие СМИ написали о победе правоцентристского Демократического альянса во главе с Луишем Монтенегру. Сам он объявил о своей победе, а его соперник – лидер Социалистической партии Педро Сантуш – признал поражение и заявил о переходе в оппозицию.

Однако вскоре ситуация изменилась: сейчас партия Сантуша выигрывает с отрывом в 0,03%, что даёт ей 77 мест в парламенте. У Демократического альянса пока 76 мест, ещё четыре должны быть распределены по итогам зарубежного голосования.

Монтенегру отказался договариваться с Вентурой о формировании правительства, хотя последний заявил, что результаты голосования "ясно показывают", что португальцы хотят правительство Демократического альянса и партии "Хватит".

Социалистическая партия и правоцентристы (в Португалии ведущая правоцентристская сила называется социал-демократической партией) сменяли друг друга с момента падения в Португалии диктатуры в 1974 году. Нынешнее усиление крайне правых подтверждает общеевропейский тренд на рост правого популизма.