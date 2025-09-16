Умер актёр и кинорежиссёр Роберт Редфорд

В Соединённых Штатах в возрасте 89 лет умер актёр, режиссёр и продюсер, лауреат премии "Оскар" Роберт Редфорд. Об этом 16 сентября сообщили американские СМИ, в частности The New York Times и CNN. О месте и причинах смерти пока не сообщается.

Редфорд родился в Калифорнии в 1936 году, в кино начал сниматься в начале 1960-х. Наиболее известны его роли в таких фильмах, как "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид", "Вся президентская рать", "Великий Гэтсби", "Мост слишком далеко". Снимался в кино до 2019 года. Снял девять полнометражных фильмов, уже дебютная его картина - "Обыкновенные люди" - в 1981 году принесла ему "Оскара" за лучшую режиссуру. Фильм "Телевикторина" (Редфорд был и режиссёром, и продюсером) был номинирован на лучший фильм.

В 1981 году он учредил американский институт независимого кино "Сандэнс", который проводит одноимённый кинофестиваль.

Редфорд был известен также как меценат, защитник окружающей среды и природы американского Запада. С 1960-х годов жил в штате Юта, где приобрёл землю и горнолыжный курорт, также получивший название "Сандэнс".