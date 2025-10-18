Умер автор книги "Манипуляция сознанием" Сергей Кара-Мурза

Публицист и историк Сергей Кара-Мурза умер на 87 году жизни. Автор нескольких лево-патриотических книг был популярен в левой оппозиции 2000-х годов.

Самые известные его работы — "Манипуляция сознанием", "Демонтаж народа", "Советская цивилизация", автор рассматривал в них причины крушения Советского Союза с левых позиций.

В работе "Экспорт революции. Саакашвили, Ющенко…" Кара-Мурза объяснял массовые протесты в бывших странах Советского Союза влиянием США. В 1990-е годы публиковался в газете "Правда". Был гостем эфиров Радио Свобода.

Кара-Мурза был научным сотрудником Института социально-политических исследований РАН, преподавал в МГУ, работал в министерстве промышленности России. Он доктор химических наук. О его смерти утром 18 октября сообщил в телеграме философ Рустем Вахитов.