Умер британский фотограф-документалист Мартин Парр

Британский фотограф-документалист Мартин Парр умер в возрасте 73 лет. Как сообщает его фонд, Парр скончался у себя дома в Бристоле 6 декабря.

"Фонд Мартина Парра и Magnum Photos будут совместно работать над сохранением и распространением наследия Мартина. Нам будет очень не хватать Мартина", – говорится в сообщении.

Парр родился 23 мая 1952 года в британском Эпсоме. Вдохновленный своим дедом, который был фотографом-любителем, Парр определился со своей профессией еще в подростковом возрасте. В начале 1970-х он изучал фотографию в манчестерском университете Политехникум.

Парр прославился в 1980-х, выпустив серию фотографий The Last Resort, в которой запечатлены отдыхающие из рабочего класса на британском курорте Нью-Брайтон.

Он также снимал открытие первого McDonald's в Москве 31 января 1990 года.

С 1994 года Парр был членом Magnum Photos. Он опубликовал около 60 фотокниг и принял участие примерно в 90 выставках по всему миру.