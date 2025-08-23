В Москве умер исполнительный директор государственного агентства "Россия сегодня" и член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Об этом сообщило входящее в структуру "России сегодня" агентство РИА "Новости". Вышинскому было 58 лет. Причиной смерти в сообщении названа тяжёлая и продолжительная болезнь.

Вышинский родился в Днепропетровске (ныне Днепр) в Украине, работал корреспондентом российской ВГТРК в стране, а затем возглавлял "РИА Новости Украина". В 2018 году он был арестован по обвинению в госизмене. Украинское следствие обвинило его в распространении пророссийской пропаганды и сотрудничестве с распространявшим антиукраинские материалы РИА "Новости". При этом сам Вышинский отрицал тогда, что "РИА Новости Украина" связана с российским государственным агентством. Вину он отрицал. В России утверждали, что его преследуют за журналистскую деятельность, к его освобождению призывал ряд международных журналистских организаций.

В 2019 году Вышинский стал участником обмена заключёнными по формуле "35 на 35". Обмен был согласован в первые месяцы после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. Российские власти тогда выпустили ряд украинских политзаключённых, в том числе режиссёра Олега Сенцова.

В России Вышинский занял ряд руководящих должностей в государственных медиаструктурах. Был ведущим программы "Типичная Украина" на российском телевидении, которая выходила в эфир до российского полномасштабного вторжения. Ряд украинских участников этого шоу, как писалаРусская служба Би-би-си, жаловались на то, что журналисты программы комментарии у них получали обманом, представляясь корреспондентами украинских СМИ. Вышинский поддержал вторжение в Украину в 2022 году. На выборах президента в 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина.



